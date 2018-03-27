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В муниципальных кинотеатрах Вологды прошла проверка мер пожарной безопасности
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В муниципальных кинотеатрах Вологды прошла проверка мер пожарной безопасности 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Внеплановую проверку провели сегодня городские власти совместно со специалистами Центра гражданской защиты. Специалисты осмотрели помещения «Ленкома» и «Салюта» на наличие первичных средств пожаротушения, проверили эвакуационные выходы, пообщались с сотрудниками, ответственными за пожарную безопасность.
Пристальное внимание было уделено каждой детали, начиная с центрального входа в кинотеатр «Ленком», который является одним из крупнейших в Вологде. Схемы выходов размещены в доступных местах, здание полностью укомплектовано средствами пожаротушения — имеются 8 пожарных гидрантов и 16 огнетушителей. Пожарная сигнализация сработает при появлении задымления, пожарных вызовет сотрудник ресепшена.
В момент проверки в кинозале «Ленкома», который рассчитан на 550 посадочных мест, шел детский киносеанс. Два основных входа в кинозал и два запасных были открыты и свободны от посторонних предметов, чтобы в случае необходимости посетители смогли свободно покинуть помещение. Прилегающая территория и запасные выходы содержатся в порядке. Требованиям безопасности отвечает и здание «Салюта».
«Сегодня мы убедились, что требования пожарной безопасности в обоих кинотеатрах соблюдаются, имеется оборудование, чтобы быстро локализовать нештатную ситуацию. К тому же оба кинотеатра размещены на первом этаже — нет механических устройств для подъема или спуска, которые могут сломаться. У посетителей есть все возможности эвакуироваться без паники и давки в любой момент при возникновении нештатной ситуации», — рассказал и. о. начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации Вологды Александр Кочешков.
Пожарную безопасность городских учреждений специалисты по надзорной деятельности проводят по графику, который согласовывается с прокуратурой Вологды. Безопасность проверяют и городские власти, особенно в каникулярное время.
Напомним, проверки пожарной безопасности проходят сейчас в торговых центрах и других учреждениях массового отдыха по всей стране.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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