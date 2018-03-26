Большинство охранников ТЦ «Зимняя вишня» не работали в ЧОПе

У большинства охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове не было и нет лицензий.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что охранник «Зимней вишни» отключил сигнализацию во время пожара.

Председатель профсоюза «Координационный совет негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин рассказал РИА «Новости» , что большинство охранников торгового центра не имели лицензии и не работали в ЧОПе.

«Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры», — сказал Галочкин.

При этом он добавил, что среди охранников были и сотрудники ЧОП.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате произошедшего погибли более 50 человек, остаются пропавшими без вести более 10 человек.

Видео с места трагедии в Кемерове