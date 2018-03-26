Бальбек предложил привлечь волонтёров к проверке безопасности ТЦ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в связи с трагедией в Кемерове предложил при участии волонтёров протестировать помещения с большим скоплением людей, чтобы оценить возможность эвакуации в случае пожара. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все торговые и развлекательные центры, а также помещения, где может быть большое скопление людей, в том числе и кинотеатры Крыма Севастополя , необходимо протестировать на возможность аварийного покидания замкнутого помещения в случае пожара. Для этого планируется привлечь волонтёров, которые будут действовать в обстановке, приближённой к экстремальной», — сказал парламентарий.

Он указал, что добровольцами должны стать обычные граждане, которые помогут выявить ошибки и недоработки пожарной безопасности помещений.

«Простые, обычные люди зашли в кинозал. Руководитель учений даёт команду, что вторая и третья дверь в огне — выход только один. На покидание помещения — от 5 до 10 секунд», — сказал Бальбек.

Граждане своим добровольным участием в течение этих 10 секунд выявят проблемы аварийных выходов, поскольку проверки могут быть формальными и не исключать коррупционной составляющей, отметил парламентарий.

«Власть и общество должны взаимодействовать для того, чтобы не повторилась трагедия, как в Кемерове», — подчеркнул он.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны. По последним данным МЧС, в результате пожара погибли 64 человека.