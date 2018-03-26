Как спастись при пожаре

Самое страшное при пожаре — растерянность и паника. Счет идет буквально на минуты, потеря времени может быть фатальной. При этом, подавляющее большинство людей понятия не имеет об основных правилах поведения при пожаре в высотном доме, или торговом центре. Запомните эти простые и понятные правила. Однажды они могут спасти вам жизнь.

Дымовая завеса

Старайтесь оставаться ниже уровня дыма. На ноги лучше не подниматься: передвигайтесь на четвереньках, или ползком. Свежий воздух всегда будет находится внизу, а токсичные вещества вместе с дымом поднимутся наверх. Отравление угарным газом наступает внезапно, опасность легко недооценить.

Дверные ручки

Не стоит открывать двери, ручки которых уже горячи. Скорее всего, в помещении уже горят даже стены. Открыв дверь, вы спровоцируете огненную вспышку, поскольку увеличите доступ кислорода в комнату. Вообще, все встреченные на пути двери открывать нужно медленно, проверяя, нет ли за ней опасности.

Ловушка

Если огонь бушует уже прямо у ваших дверей, то покидать квартиру будет не безопасно. Постарайтесь объективно оценить обстановку: откуда идет огонь? Сколько в коридоре дыма? Слышны ли пожарные сирены? Если пожарная машина стоит уже во дворе дома, то будет безопаснее проложить все проемы влажной тканью, плотно закрыть окна (чем меньше кислорода, тем хуже будет разгораться пламя) и выйти на балкон.

План эвакуации

На стенах торговых центров и многоэтажных домов в обязательном порядке размещают планы эвакуации. Возьмите себя в руки и постарайтесь (по возможности, разумеется) найти один из них. Так вы сможете определить, куда нужно двигаться и не потратите драгоценное время на бесполезное бегание по кругу.

Лифты и огнетушители

Ни в коем случае не пользуйтесь лифтами. Застрять в железной коробке посреди охваченного огнем здание — последнее, чего вы хотите. Потом, забудьте о геройстве. Вы хоть раз пользовались огнетушителем? Понимаете, что именно нужно делать? Скорее всего, при пожаре вы создадите лишь ненужную суету и поставите под угрозу собственную жизнь.

Возьмите себя в руки

Помните, время идет буквально на минуты. Особенно это касается пожаров в многоэтажных домах. Путь к эвакуационным выходам сначала преградит токсичный дым, а затем и пламя. Действуйте осознанно, не теряйте времени на бесполезные сборы.

Можно ли пройти сквозь дым Дым распространяется со скоростью в 20-25 метров в минуту. Проходить сквозь такую завесу опасно: если сквозь дым видно не дальше, чем на 10 метров, ищите другой путь. Вы просто не успеете перейти на ту сторону, поскольку организм не выдержит удушья продуктами горения.

Крыша

По лестнице уже может подниматься плотный дым с верхних этажей. В таком случае остается только одно — пробираться на крышу. Обязательно оставьте дверь открытой, чтобы дым снизу продолжал выветриваться. На крыше двигайтесь только с наветренной стороны.