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«Билайн» обнулил плату за звонки в Кемеровской области
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«Билайн» обнулил плату за звонки в Кемеровской области 

Банки.ру 1 час назад
Местные звонки в сети «Билайн» в Кемеровской области будут бесплатными до конца дня во вторник, 27 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале оператора.
«Соболезнуем всем, кого коснулась ужасная трагедия в Кемерово. До конца вторника, 27 марта, местные звонки в нашей сети в Кемеровской области будут бесплатными. Также мы вернем на счета абонентов деньги за разговоры от 25 и 26 марта», — отмечается в сообщении.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека.
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