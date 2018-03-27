В Кирове с крыши здания упал рабочий, убирающий снег

Это произошло в 7.20, мужчина чистил кровлю корпуса ВятГСХА на ул. Урицкого, 36\1. После падения мужчина сам вызвал себе скорую, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает администрация города. Работы по очистке кровли этого здания выполняли специалисты одной из частных специализированных фирм. Рабочий убирал снег на уровне 2-го этажа без страховочного оборудования. При уборке снег съехал вниз, во внутренний двор, с ним вниз скалится и мужчина.

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