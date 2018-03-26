Миронов предложил приостановить работу кинотеатров в России до их проверки 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия» и ее думской фракции Сергей Миронов в связи с трагедией в Кемерово считает необходимым приостановить работу кинотеатров и развлекательных площадок во всех торговых центрах России до их проверки.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
"Сейчас нужно специальным решением правительства приостановить работу всех развлекательных площадок и кинотеатров в торговых центрах… Где у нас, оказывается, здания в полторы тысячи (квадратных) метров — это малый бизнес у нас. Ерунда какая-то… До проверки всех торговых центров по всем городам России, я считаю, нужно приостановить деятельность", — заявил Миронов журналистам.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>