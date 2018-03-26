Ещё
Миронов предложил приостановить работу кинотеатров в России до их проверки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миронов предложил приостановить работу кинотеатров в России до их проверки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия» и ее думской фракции Сергей Миронов в связи с трагедией в Кемерово считает необходимым приостановить работу кинотеатров и развлекательных площадок во всех торговых центрах России до их проверки.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
"Сейчас нужно специальным решением правительства приостановить работу всех развлекательных площадок и кинотеатров в торговых центрах… Где у нас, оказывается, здания в полторы тысячи (квадратных) метров — это малый бизнес у нас. Ерунда какая-то… До проверки всех торговых центров по всем городам России, я считаю, нужно приостановить деятельность", — заявил Миронов журналистам.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Глава МЧС исключил версию теракта в ТЦ в Кемерово Выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся после опознания В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работах в ТЦ в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада262
17 стран высылают российских дипломатов633
Мировые державы объявили доллару бойкот33
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы57
У Украины заканчивается газ66
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение