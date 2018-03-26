В Кремле посчитали некорректным вопрос о претензиях к губернатору Тулееву

"Вы знаете, вопрос совершенно некорректный", — сказал Песков на вопрос о претензиях к Тулееву, который не приехал на место пожара в Кемерово

При пожаре в торговом центре в Кемерове погибли 64 человека. За помощью в медучреждения обратились 44 пострадавших. 10 из них сейчас остаются в стационаре. Живыми найдены пять человек, которые считались пропавшими без вести. оказалось, что их не было на месте ЧП.

Пожар в торговом центре произошел накануне днем. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.