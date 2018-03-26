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Юрист о ЧП в «Зимней вишне»: когда говорят деньги, все остальное молчит
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Юрист о ЧП в «Зимней вишне»: когда говорят деньги, все остальное молчит 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Торговые центры, подобные кемеровской «Зимней вишне», построены по всей стране по одному принципу: чем дешевле, тем лучше, и странно было бы ожидать иного, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
После трагедии в «Зимней вишне», где при пожаре погибли как минимум 64 человека, Генпрокуратура решила проверить по всей стране все торговые центры, где есть развлекательные комплексы (в «Зимней вишне», предварительно, пожар начался именно оттуда).
По мнению Аграновского, если проводить не поверхностные проверки, то подобные нарушения вскроются почти во всех больших ТЦ по России: «Наглухо закрыты лестницы и запасные выходы, чтобы не было воров, чтобы в зал не вошли люди, не купившие билеты. Деньги ставят выше безопасности».
"Все эти торговые центры сделаны из легкогорючих материалов, часто расположены, как и «Зимняя вишня», в бывших производственным помещениях, не приспособленных под массовое скопление людей", — заявил собеседник РИА Новости.
Аграновский опасается, что системных выводов после трагедии сделано не будет. «Здесь я занимаю пессимистическую позицию. Есть такая американская поговорка: „Когда говорят деньги, все остальное молчит“. Мы перестали „кошмарить“ бизнес, и бизнес стал „кошмарить“ нас», — заключил адвокат.
По уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» уже задержаны четыре человека, решается вопрос о задержании пятого — охранника, который, предположительно, отключил пожарную сигнализацию, получив сигнал тревоги. По закону, всем им грозит до семи лет колонии.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово
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