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У большинства охранников ТЦ «Зимняя вишня» нет лицензий — профсоюз
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У большинства охранников ТЦ «Зимняя вишня» нет лицензий — профсоюз 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кемерове продолжается расследование пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Выяснилось, что у большинства охранников, которые там работали, не было и нет лицензий, ни в каком ЧОПе они не состоят. Об этом сообщили РИА Новости в отраслевом профсоюзе. Ранее стало известно, что один их сотрудников охраны отключил пожарную сигнализацию, как только стало известно о ЧП.
По данным МЧС, на этот момент удалось опознать тела 18 погибших, из них 8 — дети. Для идентификации других жертв может понадобиться генетическая экспертиза, говорят спасатели. По последним данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Из-под завалов достали 58 тел погибших. На месте пожара продолжают работать спасатели. МЧС открыла горячую линию, номер телефона 8 (3842) 58 23 33.
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