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Красный Крест открыл счет для сбора средств семьям жертв пожара в кемеровском ТЦ

В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ

Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове - СК