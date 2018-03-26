Всю Россию охватил ужас после смертоносного пожара в Кемерово

Жуткая трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» побудила россиян к общей акции в соцсетях. Ее смысл в том, чтобы люди находили и снимали эвакуационные выходы в торговых центрах.

Пользователь Instagram Сергей из Москвы предложил устроить виртуальную акцию, используя хэштег #дайтевыжить. Участие в ней подразумевает посещение торгово-развлекательных центров, где необходимо сфотографировать двери выхода из здания в случае эвакуации.

"Предлагаю устроить челлендж: (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.) Найти закрытые эвакуационные двери! Сдалать фотос описанием или видео с места, привязать геометку и поставить хештег #дайтевыжить", — написал мужчина в социальной сети. Пользователи подхватили эту идею. «Правильные слова. Ужас, что творится», «Присоединяюсь», «Полностью разделяю Ваше мнение, Сергей. Часами бла-бла по телевизору про виноватых и ни одного обучающего материала для детей и для взрослых», — пишут россияне.

Автор проекта и «по совместительству» отец троих детей и «строитель по жизни», как он сам себя называет, утверждает, что он всегда продумывает путь и не пойдет туда, откуда будет тяжело эвакуироваться. «Вспомните подвальный клуб „Хромая лошадь“ с одним выходом, который горел! К сожалению, в погоне за прибылью, пожарными нормами все пренебрегают! Выходы эвакуационные они есть и системы противопожарки работают при сдаче объекта после строительства, но после их закрывают из-за экономии на охране, обслуживании, ставя на это место еще один магазинчик. Это будет до бесконечности, пока сами люди не начнут разбираться в собственной безопасности, думать и игнорировать такие заведения», — написал Сергей в своем микроблоге.

Отметим, что панику, охватившую всю страну после трагедии в Кемерово , подогревают и слухи о сотнях погибших в «Зимней вишне» и о том, что число жертв якобы замалчивают. Однако глава МЧС Владимир Пучков заявил, что это домыслы, не соответствующие действительности. «Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент», — цитирует обращение Пучкова к журналистам "Интерфакс-Сибирь" . Он добавил, что поиски остальных продолжаются.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в 25 марта. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 — дети. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.