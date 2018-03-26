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Петербуржец получил ожоги при пожаре в жилом доме на Рузовской улице
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Петербуржец получил ожоги при пожаре в жилом доме на Рузовской улице 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина пострадал во время квартирного пожара, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Возгорание началось около 13.30 26 марта в доме №25 по Рузовской улице.
Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на первом этаже. На место происшествия прибыли 14 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Они потушили огонь за 40 минут.
Из горящей квартиры через окно эвакуировали жильца — мужчину средних лет. Он был госпитализирован с ожогами и отравлением угарным газом.
По факту возгорания ведется проверка.
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