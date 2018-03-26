Петербуржец получил ожоги при пожаре в жилом доме на Рузовской улице

Петербурге мужчина пострадал во время квартирного пожара, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Возгорание началось около 13.30 26 марта в доме №25 по Рузовской улице.

Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на первом этаже. На место происшествия прибыли 14 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Они потушили огонь за 40 минут.

Из горящей квартиры через окно эвакуировали жильца — мужчину средних лет. Он был госпитализирован с ожогами и отравлением угарным газом.

По факту возгорания ведется проверка.