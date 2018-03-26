Виктор Шендерович: Молчание о трагедии — это наша имперская традиция

Игнорирование вечерним ТВ пожара в ТЦ в Кемерове продолжает традицию замалчивания плохих новостей, считает писатель.

В сети сообщения о погибших в кемеровском пожаре детях стали появляться еще в воскресенье, 25 марта. Люди публиковали посты о том, как дети, задыхавшиеся в запертом кинотеатре, прощаются с родителями. Сообщали о нарастающем числе погибших, о людях, которые выпрыгивали из окон горящего ТЦ «Зимняя вишня», спасаясь от пожара… О том, что крыша здания вот-вот обрушится, и о всей невыносимой боли от этих событий…

Но это в сети. Воскресную сетку федеральных телеканалов ничто не нарушало до позднего вечера. Первый канал только в девять вечера в итоговых новостях дал коротенький, на три минуты, сюжет про Кемерово. И то — только после обсуждения итогов выборов и сюжета об отравлении экс-сотрудника ГРУ в британском Солсбери.

На «России 1» известие о трагедии в Кемерове появилось тоже только в вечерних «Вестях недели» и тоже между делом (в записи на Дальний Восток упоминаний Кемерова вообще не было, хотя пожар к тому времени уже полыхал). А потом до ночи на «России 1» у Владимира Соловьева радостно обсуждали фильм про Путина (авторства самого телеведущего). Освещение трагических событий началось только с утра.

Что с нашим телевидением? Об этом мы спросили писателя и публициста Виктора Шендеровича

— Это все более чем традиционно. Как известно, ноябрьское наводнение 1824 года в Петербурге , которое потом легло в основу «Медного всадника», вообще никак не было отражено в газетах. То есть если бы вы просто читали газеты за те дни, то вы бы ничего не узнали о наводнении, которое смыло половину Петербурга. «Медный всадник» был написан, а в газетах ничего не было. Так что это такая имперская традиция — новости не должны расстраивать государя-императора, новости должны быть прекрасны. Петербург может уйти под воду, Кемерово можно сжечь, может происходить что угодно — новости не должны расстраивать высочайший глаз и умы не должны быть смущены. Я полагаю, что освещение на этот раз было вполне традиционным, — говорит Виктор Шендерович.

Виктор Шендерович // стоп-кадр Youtube / телеканал «112»

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