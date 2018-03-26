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Блогеры объяснили, зачем с пострадавших в Кемерово взяли подписку о неразглашении
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Блогеры объяснили, зачем с пострадавших в Кемерово взяли подписку о неразглашении 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Родственники погибших и пострадавших в Кемерово должны дать подписку о неразглашении, чтобы избежать паники и новых ударов в соцсетях.
«Родителей не пускают на опознание без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом сообщил «Эху» один из жителей Кемерова, попросивший не указывать его имя», — сообщил telegram-канал «Эхо Москвы».
О том, зачем оформляется подобная процедура объяснили авторы telegram-канала Доктор прописал.
По их словам, это не традиционный, но частый протокол на крупнейших ЧП.
«Когда звучат слова «подписка о неразглашении» — может показаться, что речь о какой-то тайне (пожара в данном случае), которую нельзя разглашать. Нет. Разглашать нельзя не тайну пожара (ее пока никто не знает, включая силовиков) — а состояние тел или частей тел. Причем как своего родного человека, так и других, которые лежат в моргах. Чтобы пришедшие в себя после страшного опознания не говорили в «Пусть говорят», соцсетях и окружающим (как это бывало «вы знаете, там куски, черные лежат. С колечками и часиками. А один в эскалатор вплавился»)», — отмечают авторы.
Кроме того, подписка о неразглашении нужна для того, чтобы не началась паника и жители, и так залитые горем и страхом, «не получили новый удар от „хайполовов“ и „доброхотов“ из мессенджеров и соцсетей».
По делу о пожаре в ТРК задержаны четыре человека. Также решается вопрос о задержании сотрудника ЧОПа, который, как сообщалось отключил оповещение о пожаре, когда началось возгорание.
Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, пострадали еще 52 человека. Возможными причинами называются неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог. В Кузбассе объявили пятидневный траур.
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