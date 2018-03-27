Под Краснодаром загорелся грузовик

В понедельник, 26 марта, около пяти часов вечера в на пульт дежурного сообщили, что в пригородном поселке Березовом, на улице Карла Гусника горит большегруз, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В 17.16 прибыли пожарные подразделения. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Спустя 20 минут с огнём справились. На месте возгорания работали 12 человек, было задействовано 3 единицы техники.

В пожаре пострадал водитель фуры, которого доставили в больницу с ожогами 95% тела.