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Под Краснодаром загорелся грузовик
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Под Краснодаром загорелся грузовик 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
В понедельник, 26 марта, около пяти часов вечера в на пульт дежурного сообщили, что в пригородном поселке Березовом, на улице Карла Гусника горит большегруз, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 17.16 прибыли пожарные подразделения. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Спустя 20 минут с огнём справились. На месте возгорания работали 12 человек, было задействовано 3 единицы техники.
В пожаре пострадал водитель фуры, которого доставили в больницу с ожогами 95% тела.
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