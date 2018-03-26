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При ремонте сельских ДК на Ставрополье особое внимание уделят пожарной безопасности
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При ремонте сельских ДК на Ставрополье особое внимание уделят пожарной безопасности 

«Это Кавказ» 37 минут назад
В сельских омах культуры необходимо усиление противопожарных мер. Такое мнение высказала первая замглавы комитета Госдумы по культуре, координатор федерального проекта «Культура малой родины» Ольга Казакова, по итогам совещания в Пятигорске по проекту «Местный Дом культуры» после пожара в кемеровском торговом центре, где погибли 64 человека.
«Понятно, что в торговых центрах будут проведены проверки, но и относительно Домов культуры эту тему мы обязательно обсудим детально. То есть, если ремонтируем в современном формате, то должны учитывать все», — рассказала она ТАСС.
В 2017 году на реконструкцию и модернизацию сельских домов культуры в Ставропольском крае, где насчитывается 520 таких учреждений культуры, было выделено около 28 миллионов рублей. «В этом году финансирование сохранится на уровне 2017 года, но мы стараемся привлечь на этот проект больше», — пояснила Казакова.
Проект Минкультуры России и «Единой России» стартовал в 2017 году. По данным Казаковой, в стране около 32 тысяч сельских ДК нуждаются в обновлении. Многие из них не ремонтировались более 50 лет.
«Изначально мы запускали проект как трехлетний. Сейчас понимаем, что нужна хотя бы пятилетка, но при этом с масштабным увеличением финансирования», — сказала Казакова.
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