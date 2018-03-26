При ремонте сельских ДК на Ставрополье особое внимание уделят пожарной безопасности

В сельских омах культуры необходимо усиление противопожарных мер. Такое мнение высказала первая замглавы комитета Госдумы по культуре, координатор федерального проекта «Культура малой родины» Ольга Казакова , по итогам совещания в Пятигорске по проекту «Местный Дом культуры» после пожара в кемеровском торговом центре, где погибли 64 человека.

«Понятно, что в торговых центрах будут проведены проверки, но и относительно Домов культуры эту тему мы обязательно обсудим детально. То есть, если ремонтируем в современном формате, то должны учитывать все», — рассказала она ТАСС

В 2017 году на реконструкцию и модернизацию сельских домов культуры в Ставропольском крае , где насчитывается 520 таких учреждений культуры, было выделено около 28 миллионов рублей. «В этом году финансирование сохранится на уровне 2017 года, но мы стараемся привлечь на этот проект больше», — пояснила Казакова.

Проект Минкультуры России «Единой России» стартовал в 2017 году. По данным Казаковой, в стране около 32 тысяч сельских ДК нуждаются в обновлении. Многие из них не ремонтировались более 50 лет.

«Изначально мы запускали проект как трехлетний. Сейчас понимаем, что нужна хотя бы пятилетка, но при этом с масштабным увеличением финансирования», — сказала Казакова.