Детский центр «Артек» и Следственный комитет РФ заключили соглашение о сотрудничестве

"Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ведомством и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр „Артек“, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В „Артеке“ сейчас действует тематическая образовательная программа „Юный следователь“, направленная на популяризацию этой профессии. Заключенное сегодня соглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между СК и „Артеком“.

В частности, документ предусматривает взаимодействие в реализации дополнительных образовательных программ, создание совместных лабораторий, научно-образовательных центров, студий детского творчества, спортивных секций, проведении мероприятий и социальных акций для популяризации следственной работы, патриотического и нравственного воспитания.

Перед подписанием документа представители СК и „Артека“ почтили минутой молчания память погибших во время пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре в Кемерове 25 марта.