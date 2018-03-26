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В Совете Федерации призвали руководителей регионов организовать проверки торговых центров
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16 стран высылают российских дипломатов

В Совете Федерации призвали руководителей регионов организовать проверки торговых центров 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров считает, что главам всех субъектов РФ необходимо организовать проверки в торговых центрах, а также других учреждениях. Такое мнение парламентарий выразил Агентству городских новостей «Москва».
«Так мгновенно все заволокло дымом от химических всяких воспламеняющихся веществ. Черный дым, который мгновенно пошел, говорит о том, что там были опасные строительные материалы. Нужно провести проверки подобных учреждений не только в Кемерово, но и во всех регионах страны», — подчеркнул А. Александров.
По словам парламентария, руководителям регионов также необходимо предоставить информацию об опасных объектах президенту России.
«Сейчас нужно провести ревизию по всей стране, чтобы в каждом регионе губернатор представил президенту характеристику всех опасных объектов. Такие объекты должны быть защищены от террористического акта, пожара, взрыва газа и всех опасных для жизни источников», — подчеркнул А. Александров.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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