Глава РА поручил усилить противопожарную защиту

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнование в связи с трагедией в Кемерово , а также поручил проверить пожарную безопасность всех торговых и развлекательных центров республики после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Амана Тулеева. «От имени жителей Адыгеи и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Глубоко потрясены тем, что среди жертв и пропавших без вести столько детей. Разделяем боль и скорбь всех, кто потерял родных и близких, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», — отметил Мурат Кумпилов в телеграмме на имя Губернатора Кемеровской области

Глава Адыгеи дал распоряжение органам исполнительной власти республики оказать содействие контрольным органам при проведении проверок пожарной безопасности.

Рекомендовано также провести мониторинг работоспособности систем оповещения и пожарной сигнализации всех торгово-развлекательных центров в регионе, провести профилактические беседы с владельцами и арендаторами комплексов, разослать им рекомендации по проверке пожарной сигнализации, провести внеплановые тренировки персонала по эвакуации посетителей при пожарах.

Ранее после крупного пожара на обувной фабрике в п. Чернореченский Новосибирской области , который произошел в начале текущего года, глава Адыгеи поручил Премьер-министру РА организовать работу по усилению мер пожарной безопасности, особенно в социальных учреждениях республики.