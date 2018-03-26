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Глава РА поручил усилить противопожарную защиту
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Глава РА поручил усилить противопожарную защиту 

АиФ Адыгея 31 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнование в связи с трагедией в Кемерово, а также поручил проверить пожарную безопасность всех торговых и развлекательных центров республики после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
«От имени жителей Адыгеи и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Глубоко потрясены тем, что среди жертв и пропавших без вести столько детей. Разделяем боль и скорбь всех, кто потерял родных и близких, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», — отметил Мурат Кумпилов в телеграмме на имя Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Глава Адыгеи дал распоряжение органам исполнительной власти республики оказать содействие контрольным органам при проведении проверок пожарной безопасности.
Рекомендовано также провести мониторинг работоспособности систем оповещения и пожарной сигнализации всех торгово-развлекательных центров в регионе, провести профилактические беседы с владельцами и арендаторами комплексов, разослать им рекомендации по проверке пожарной сигнализации, провести внеплановые тренировки персонала по эвакуации посетителей при пожарах.
Ранее после крупного пожара на обувной фабрике в п. Чернореченский Новосибирской области, который произошел в начале текущего года, глава Адыгеи поручил Премьер-министру РА организовать работу по усилению мер пожарной безопасности, особенно в социальных учреждениях республики.
Как доложил премьер-министр РА Александр Наролин, в целях предупреждения и пресечения возможных пожаров руководители республиканских и муниципальных организаций приняли дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности, недопущению аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения.
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