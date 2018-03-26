В Псковской и Вологодской областях проверят торговые центры 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Власти Псковской и Вологодской областей проведут проверку пожарной безопасности торговых центров, детских и образовательных учреждений регионов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"По поручению врио губернатора области Михаила Ведерникова руководство Главного управления МЧС России по Псковской области готовит распоряжение региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с которым в регионе пройдут проверки торговых центров и образовательных учреждений. Такое решение врио губернатора принял в понедельник в связи с трагедией в Кемерово", — сообщает сайт государственных органов Псковской области.
Совместными усилиями специалистов МЧС и надзорных органов будет сформирован перечень торгово-развлекательных центров, действующих в Псковской области, и детских, образовательных учреждений региона, которых коснутся проверки соблюдения мер пожарной безопасности.
В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что поручил подготовить обращение в прокуратуру региона о проведении проверок торгово-развлекательных комплексов.
"В связи с произошедшей трагедией дал поручение подготовить обращение в прокуратуру Вологодской области о проведении внеплановых проверок наших торгово-развлекательных комплексов с массовым пребыванием людей. Особенное внимание необходимо уделить обеспечению пожарной безопасности и работе систем оповещения", — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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