В Псковской и Вологодской областях проверят торговые центры

С. - ПЕТЕРБУРГ , 26 мар — РИА Новости . Власти Псковской и Вологодской областей проведут проверку пожарной безопасности торговых центров, детских и образовательных учреждений регионов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"По поручению врио губернатора области Михаила Ведерникова руководство Главного управления МЧС России по Псковской области готовит распоряжение региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с которым в регионе пройдут проверки торговых центров и образовательных учреждений. Такое решение врио губернатора принял в понедельник в связи с трагедией в Кемерово", — сообщает сайт государственных органов Псковской области.

Совместными усилиями специалистов МЧС и надзорных органов будет сформирован перечень торгово-развлекательных центров, действующих в Псковской области, и детских, образовательных учреждений региона, которых коснутся проверки соблюдения мер пожарной безопасности.

"В связи с произошедшей трагедией дал поручение подготовить обращение в прокуратуру Вологодской области о проведении внеплановых проверок наших торгово-развлекательных комплексов с массовым пребыванием людей. Особенное внимание необходимо уделить обеспечению пожарной безопасности и работе систем оповещения", — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>