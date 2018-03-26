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Собчак вызвала гнев Сети неуместным высказыванием о погибших детях
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Собчак вызвала гнев Сети неуместным высказыванием о погибших детях 

Ридус 46 минут назад
Журналист Ксения Собчак опубликовала пост, в котором высказала свое мнение относительно виновных в кемеровской трагедии.
По ее словам, региональным мэрам и губернаторам «всегда на вас наплевать потому, что от ваших голосов на самом деле ничего не зависит». Особой критике подвергся глава региона, где случился страшный пожар, Аман Тулеев.
«Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще большие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников «на местах»…Казалось бы, ну вот почему не приехать, не обнадежить, не посочувствовать? Почему так сложно присоединиться? Потому что «НАРОД» воспринимается этими начальниками как нечто отдельное. С чем надо коммуницировать только в огороженных пространствах с металлоискателями и охраной. «Народ» всегда отделен от них, и значит «беды народа» — тоже… Им действительно тяжело представить, что можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть лучшего другим… Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в 2 млн руб минимум при годовой зарплате 1,6 млн руб. И это всё, что вы должны знать о нем и его «эффективной» работе», — написала Собчак.
Пользователи Сети не увидели прямой связи между чужими доходами и гибелью людей. Собчак обвинили в использовании трагического момента, чтобы продвинуть свои политические лозунги и поднять рейтинг.
«Ксения за детей прячется, что на мусорке, что здесь пиарится, что еще хуже. Бросилась машины пересчитывать», «Все соболезнуют. А она тут про народ, про начальников… тут трагедия… а не выборы или дебаты», «строить свою политическую карьеру и делать дешевую политкомпанию, на человеческой трагедии, на мой взгляд, это мерзко», — отреагировали пользователи Сети.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. По последней информации, погибли 64 человека, 51 пострадал.
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