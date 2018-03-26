Глава МЧС Владимир Пучков: «Версия теракта в Кемерове не рассматривается» 

Рассматриваются все варианты причин пожара в торговом центре в Кемерове за исключением теракта. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, спасатели продолжают работать на месте ЧП, пишет РИА Новости. Здание сгоревшего торгового центра в Кемерове после проведения всех необходимых следственных мероприятий снесут. Об этом также заявил глава МЧС Владимир Пучков По последним данным, жертвами пожара в Кемерове стали 64 человека. К этой минуте 23 погибших прошли процедуру опознания. Кроме того, в город приехала группа судмедэкспертов, уже берутся анализы ДНК. Для идентификации жертв может понадобиться генетическая экспертиза, говорят спасатели.