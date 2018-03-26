Ещё
Глава МЧС Владимир Пучков: «Версия теракта в Кемерове не рассматривается»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МЧС Владимир Пучков: «Версия теракта в Кемерове не рассматривается» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Рассматриваются все варианты причин пожара в торговом центре в Кемерове за исключением теракта. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, спасатели продолжают работать на месте ЧП, пишет РИА Новости. Здание сгоревшего торгового центра в Кемерове после проведения всех необходимых следственных мероприятий снесут. Об этом также заявил глава МЧС Владимир Пучков По последним данным, жертвами пожара в Кемерове стали 64 человека. К этой минуте 23 погибших прошли процедуру опознания. Кроме того, в город приехала группа судмедэкспертов, уже берутся анализы ДНК. Для идентификации жертв может понадобиться генетическая экспертиза, говорят спасатели.
Авторадио: последние новости
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове - СК Глава МЧС Владимир Пучков: "Версия теракта в Кемерове не рассматривается" Следственный комитет допросил пятерых подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом94
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»155
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы351
В МИД РФ отреагировали на решение Запада402
Новый антироссийский шаг121
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение