«Жертв можно было избежать, если бы нормально была организована эвакуация»

«Причины устанавливает экспертно-криминалистическая группа. В качестве основных версий — тепловое проявление электрического тока при аварийных режимах работы или поджог. Соответственно, ответ на вопрос по поводу, почему пренебрегают пожарной безопасностью, очевиден.

Пожарная безопасность — достаточно дорогое удовольствие в торговых центрах. Ну и вопрос экономии денежных средств… Хотя, насколько мне известно, системы там были установлены. Почему они не сработали надлежащим образом — это вопрос уже соответствующим компетентным органам, которые установят это в ходе следствия.

У любого конструктива здания есть определенные пределы огнестойкости. Нужно понимать, что температура в очаге пожара достигает температуры свыше 1000 градусов, и, естественно, железобетонные конструкции могут выдерживать температуру строго определенное время. Тушение пожара заняло более 15 часов, естественно, что перекрытия не выдержали подобной температуры. Все, что смогли пожарно-спасательные подразделения, они сделали для спасения людей. Когда началось обрушение конструктивных элементов, личный состав был выведен в безопасное место для того, чтобы не увеличивать дополнительное количество жертв.

При тушении данного пожара, там оставалось достаточно много мелких очагов, особенно внутри завалов. Соответственно, при заливке-разборке возможны повторные возгорания, которые ликвидируются средствами, которые находятся на месте. Приходя в любой торговый центр или общественное место, необходимо уметь ориентироваться на местности. Люди у нас, как правило, ориентируются на тот маршрут, которым они вошли в здание, не обращая внимания на альтернативные пути эвакуации. Пока эта культура не будет привита, будет, к сожалению, большое количество жертв.

Нужно понимать, что горели этажи с большим присутствием детей, которых родители оставили в детских комнатах, в кинозалах. А те люди, которые выбрались в сторону эвакуационных выходов, оказались у дверей, которые не были разблокированы. Жертв можно было избежать, если бы нормально была организована эвакуация: открыты эвакуационные выходы, которые конструктивно там были заложены, если бы персонал был соответствующим образом натренирован, проинспектирован и действовал в соответствии с этими знаниями, а не пытался эвакуироваться самым первым».