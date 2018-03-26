«Дышать было практически невозможно»: очевидец о пожаре в «Зимней вишне» и работе спасателей

Несмотря на сложную обстановку, спасательные службы работали слаженно и максимально старались помочь пострадавшим, рассказал «360» очевидец трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Михаил Рудаков.

Ситуация, на самом деле, очень страшная. Потому что в праздничный день в закрытом пространстве большое количество людей, среди них очень много детей, женщин. Я приехал на место событий, спустя час после того, как узнал, там уже все было оцеплено. Мы на автомобиле не смогли подъехать ближе, чем на сто метров к зданию, нас сотрудники ГИБДД развернули на перпендикулярную улицу. Я вышел, чтобы посмотреть, что происходит. Все было закрыто дымом, открытого пламени на улице не было видно. Дым был настолько сильный, что по ветру он двигался в сторону центра города, он заполонил пространство от кинотеатра «Космос» до центра города, до Главпочтамта . Дышать было практически невозможно: очень сильный пластиковый запах. Я обошел вокруг. По улице Ленина, которая вдоль здания, стояла техника всех уровней, велась работа активно. Люди до сих пор выходили с территории, они были без верхней одежды, в панике покидали пространство

— Михаил Рудаков.

Очевидец рассказал «360», что пытался всеми доступными способами помочь людям найти своих родственников.

Уже позднее, когда приехал домой, я связался со своими товарищами, которые как раз задействованы в службах спасения, и получил информацию, что к пяти часам уже активно работал штаб, который располагался в школе № 7. По возможности сразу же в социальных сетях я начал предоставлять информацию, во всех активных пабликах, по горячей линии, чтобы люди могли найти своих родственников. Туда же начал присылать информацию по штабу. Потому что на фоне вот этой катастрофы, этой трагедии, поднялся очень негативный хайп, начали выкладывать разную противоречивую и паническую информацию, не столько помогая людям, которые волнуются за своих родственников, сколько мешая и запутывая их еще больше. Надеюсь, что пострадавшие люди, потерявшие своих близких, справятся с потерей, хотя как с этим можно справиться?

— Рудаков.

Михаил Рудаков сообщил, что спасательные службы приложили максимум усилий для того, чтобы спасти пострадавших.

Проблем со стороны силовых ведомств я лично не вижу. Службы работали слаженно, хорошо, старались как можно быстрее помочь, видно, что были подтянуты максимальные ресурсы. Очень грамотно, очень корректно себя вели — и по сопровождению дороги, и по работе при пожаротушении, это было видно. Какая бы ситуация страшная ни была, суть серьезности проблемы была явно сразу видна, и специалисты старались максимально полно оказать помощь

— подытожил очевидец.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. Погибли 64 человека, более 40 пострадали, из них 10 остаются в больнице. Кроме того, есть информация о без вести пропавших.

После ЧП в Кемерове возбудили уголовное дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Правоохранители задержали четырех человек по делу о пожаре, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала «Зимнюю вишню», и арендатор помещения. Последняя плановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.