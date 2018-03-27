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Тела 59 погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены и доставлены в морг
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Тела 59 погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены и доставлены в морг 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета в Telegram.
«С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения», — сказано в сообщении в ведомстве.
По её словам, в Следственный комитет поступили заявления о пропаже 67 человек. Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека, из них 41 — дети.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже здания, где располагались кинотеатр и игровая зона для детей. К 23:00 часам пожарным удалось локализовать огонь, однако в здании остались очаги тления.
Ночью у торгового центра обрушилась крыша на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а также часть перекрытий 3-го и 4-го этажей. К середине дня 26 марта пожар возобновился.
В момент возгорания в ТЦ не сработала пожарная сигнализация, так как её отключил охранник, заметив сигнал о начале пожара.
В Следственном комитете ранее заявляли, что при вводе в эксплуатацию объекта и при его работе неоднократно нарушались правила противопожарной безопасности. Например, были заблокированы пожарные выходы.
Кроме того, 27 марта в МЧС заявили, что «Зимняя вишня» была сдана в эксплуатацию и работала, несмотря на отказ пожарной службы согласовать специальные технические условия, предъявляемые законом к торгово-развлекательным центрам.
Как объект, который ежедневно посещали тысячи людей, могли ввести в эксплуатацию без разрешения МЧС, в ведомстве не пояснили.
Кемеровское региональное отделение российского Красного Креста объявило о сборе средств для помощи семьям погибших и пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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