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В Петербурге проверят торговые центры после трагедии в Кемерово
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В Петербурге проверят торговые центры после трагедии в Кемерово 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В петербургские торговые центры после пожара в Кемеровском комплексе «Зимняя вишня» придут проверяющие.
Как сообщил в своем микроблоге руководитель пресс-службы администрации губернатора Петербурга Андрей Кибитов, специальным службам при проведении проверок будет оказываться все возможное содействие.
Сейчас формируется список для проведения проверок. В Петербурге формат торговых центров весьма распространен. В городе насчитывается более 60 крупных торговых центров и несколько десятков гипермаркетов с большим количеством сторонних арендаторов.
Общее количество торговых площадей в городе превышает 3 миллиона квадратных метров, причем, половина этого количества приходится именно на торговые центры.
Внеплановые проверки начнутся также в ТРК, расположенных в Ленинградской области. По данным пресс-службы областного правительства, будет изучаться техническая оснащенность зданий средствами пожаротушения, также в зданиях пройдут учения.
А в Вологодской области власти с просьбой проверить все торговые центры во внеплановом порядке обратились к прокуратуре. Напомним, 25 марта кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором, по предварительным данным, погибли 64 человека.
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