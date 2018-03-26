В Петербурге проверят торговые центры после трагедии в Кемерово

В петербургские торговые центры после пожара в Кемеровском комплексе «Зимняя вишня» придут проверяющие.

Как сообщил в своем микроблоге руководитель пресс-службы администрации губернатора Петербурга Андрей Кибитов, специальным службам при проведении проверок будет оказываться все возможное содействие.

Сейчас формируется список для проведения проверок. В Петербурге формат торговых центров весьма распространен. В городе насчитывается более 60 крупных торговых центров и несколько десятков гипермаркетов с большим количеством сторонних арендаторов.

Общее количество торговых площадей в городе превышает 3 миллиона квадратных метров, причем, половина этого количества приходится именно на торговые центры.

Внеплановые проверки начнутся также в ТРК, расположенных в Ленинградской области . По данным пресс-службы областного правительства, будет изучаться техническая оснащенность зданий средствами пожаротушения, также в зданиях пройдут учения.