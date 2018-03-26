ПФР в кратчайшие сроки выплатит пенсии и пособия семьям погибших при пожаре в Кемерове

Пожар в ТЦ произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью.

"Пенсионный фонд заявляет о готовности в кратчайшие сроки обеспечить назначение и выплату всех пенсий и пособий, полагающихся по линии ПФР", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что ПФР выражает соболезнования родственникам и близким погибших в трагедии.