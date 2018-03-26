Пострадавшим при пожаре в Уренгое выплатят материальную помощь

В администрации поселка Уренгой прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой спланировали мероприятия по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в жилом доме.

С пострадавшими продолжается работа по оказанию всесторонней помощи. Будет выплачена единовременная материальная помощь. Городские службы подготовили помещения маневренного фонда для размещения пострадавших. На данный момент расселены пока 2 человека, остальные жильцы находятся у знакомых и родственников.

Справки о пожаре начнут выдавать 28 марта в 10:30.

Напомним, сегодня в Уренгое полностью сгорел жилой деревянный дом. Жертв среди жильцов нет, однако большинство из них потеряли всё имущество. Под завалами обрушившейся кровли погиб спасатель — 37-летний Александр Тищук, у него остались жена и четверо детей.