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Причиной пожара в Кемерове мог стать взрыв баллона с попкорном
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Причиной пожара в Кемерове мог стать взрыв баллона с попкорном 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Это похоже на обыкновенное развитие в очень горючей среде. Говорили кемеровские ребята, что возможен взрыв какого-то баллона. Я предполагаю, что мог взорваться может пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают. А дальше на видео видно просто динамичное распространение. Ещё в игровых зонах всегда полно пыли. Там всегда какой-то мусор есть легковоспламеняющийся».
По последним данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, среди них очень много детей, которые с классом пришли смотреть мультфильм.
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