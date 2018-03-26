Причиной пожара в Кемерове мог стать взрыв баллона с попкорном

«Это похоже на обыкновенное развитие в очень горючей среде. Говорили кемеровские ребята, что возможен взрыв какого-то баллона. Я предполагаю, что мог взорваться может пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают. А дальше на видео видно просто динамичное распространение. Ещё в игровых зонах всегда полно пыли. Там всегда какой-то мусор есть легковоспламеняющийся».