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Губернатор Прикамья поручил проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах
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Губернатор Прикамья поручил проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Прикамья Максим Решетников во вступительном слове выразил соболезнования родным и близким погибших из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и призвал проверить в регионе места массового скопления людей на предмет безопасности.
«Хочу выразить слова соболезнования от себя и всех жителей Пермского края городу Кемерово. Сил, мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Предлагаю тщательно проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах и других местах массового скопления людей», — сказал губернатор.
В первую очередь он призвал обратить внимание на объекты, где ранее фиксировались нарушения. «Прошу все ответственные ведомства подключиться. Уверен, что по линии правительства РФ и правоохранительных органов соответствующие поручения поступят, но предлагаю не дожидаться их», — подчеркнул Решетников. Координировать эту работу глава региона поручил Андрею Ковтуну, министру территориальной безопасности Пермского края.
В пожаре в кемеровском торгово-равлекательном центре погибли 64 человека.
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