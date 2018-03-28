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Торговые центры в Карелии проверят на пожарную безопасность
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Торговые центры в Карелии проверят на пожарную безопасность 

RT на русском 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Карелии прокуратура распорядилась провести массовую проверку местных торгово-развлекательных центров. Как сообщает Nation News, об этом заявил глава управления МЧС Сергей Шугаев. На территории региона работают несколько десятков ТЦ, относящихся к категории объектов с особенным риском. В трёх из них есть зоны для игры самых маленьких посетителей.
В частности, в Петрозаводске комиссия намерена проверить 27 торговых комплексов.
Ранее сообщалось, что МЧС начало проверку торговых центров с кинозалами во всех субъектах России.
Также URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске провели пожарные учения в Доме правительства, все сотрудники были эвакуированы.
RT на русском: последние новости
СК считает маловероятной версию возникновения пожара в кемеровском ТЦ от открытого огня МВД: более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерове В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автосалоне
 Ещё 12 источников 
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