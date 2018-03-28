Торговые центры в Карелии проверят на пожарную безопасность 

В Карелии прокуратура распорядилась провести массовую проверку местных торгово-развлекательных центров. Как сообщает Nation News, об этом заявил глава управления МЧС Сергей Шугаев. На территории региона работают несколько десятков ТЦ, относящихся к категории объектов с особенным риском. В трёх из них есть зоны для игры самых маленьких посетителей.
В частности, в Петрозаводске комиссия намерена проверить 27 торговых комплексов.
Ранее сообщалось, что МЧС начало проверку торговых центров с кинозалами во всех субъектах России.
Также URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске провели пожарные учения в Доме правительства, все сотрудники были эвакуированы.