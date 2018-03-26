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Торговые центры в Карелии последний раз проверялись в 2015 году
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Торговые центры в Карелии последний раз проверялись в 2015 году 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После трагедии в Кемерово в торговых комплексах республики пройдут внеплановые рейды по противопожарной безопасности.
В карельском управлении МЧС последний раз с рейдами в торгово-развлекательные комплексы сотрудники выезжали несколько лет назад, рассказали порталу «Карельские Вести» в управлении карельского МЧС.
Как сообщил специалист пресс-службы управления МЧС по Карелии Алексей Ткачев, последние проверки в торговых центрах в Карелии проходили в 2015 году. Тогда торговые организации проверяли сотрудники прокуратуры и МЧС. С 2015 года были объявлены «надзорные каникулы» и плановых проверок не было.
Теоретически торговые центры можно проверять по распоряжению президента, правительства как России, так и региона, или по жалобам. Но ни специальных правительственных распоряжение, ни жалоб за последние годы не было.
Теперь же пройдут внепланове проверки. Как мы сообщали ранее, Генеральная прокуратура России после пожара в торговом центре в Кемерово поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.
По материалам: ptzgovorit.ru
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