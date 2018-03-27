Ещё
Будут ли проверки торговых комплексов Оренбургской области?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Будут ли проверки торговых комплексов Оренбургской области? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Генеральная прокуратура РФ накануне объявила о том, что в субъектах РФ должна пройти комплексная проверка состояния и безопасности торгово-развлекательных центров.
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением органов МЧС провести проверки соблюдения законодательства, прежде всего каающегося мер пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.
В Оренбургской областной прокуратуре рассказали корреспонденту «АиФ Оренбург», что официального приказа о проведении проверок пока не получили, в самое ближайшее время после получения олфициального распоряжения будут сформированы планы проверок и утверждены их сроки.
Кстати, после прокурорских проверок торговых центров Оренбурга в декабре 2017 года после целой серии пожаров в подобных заведениях было выявлено более 800 нарушений в 44 торговых центрах.
Напомним, что проверки в срочном порядке инициированы Генеральной прокуратурой в связи с трагедией, случившеся в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, в огне пожара погибли 64 человека, опознаны тела 25 погибших, пострадали в огне пожара 67 человек, из них 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 — проходят лечение амбулаторно.
С утра в Кемерово находится президент России Владимир Путин, он возложил цветы к стихийному моемориалу около ТЦ, провел совещание с руководителями региона и силовых ведомств. Сейчас кемеровчане ждут его на митинге возлое торгового центра, который продолжается уже более четырех часов.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге загорелся завод железо-бетонных изделий В Оренбурге во время буксировки задымился автобус В Новотроицке на улице Луговой загорелся жилой дом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии376
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово371
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней90
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение