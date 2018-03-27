Будут ли проверки торговых комплексов Оренбургской области?

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением органов МЧС провести проверки соблюдения законодательства, прежде всего каающегося мер пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

В Оренбургской областной прокуратуре рассказали корреспонденту « АиФ Оренбург », что официального приказа о проведении проверок пока не получили, в самое ближайшее время после получения олфициального распоряжения будут сформированы планы проверок и утверждены их сроки.

Кстати, после прокурорских проверок торговых центров Оренбурга в декабре 2017 года после целой серии пожаров в подобных заведениях было выявлено более 800 нарушений в 44 торговых центрах.

Напомним, что проверки в срочном порядке инициированы Генеральной прокуратурой в связи с трагедией, случившеся в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, в огне пожара погибли 64 человека, опознаны тела 25 погибших, пострадали в огне пожара 67 человек, из них 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 — проходят лечение амбулаторно.