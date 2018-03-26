Миронов предложил приостановить деятельность кинотеатров и развлекательных площадок в ТРЦ

"Сейчас нужно специальным решением правительства приостановить работу всех развлекательных площадок и кинотеатров в торговых центрах… пока не будут проведены тщательные проверки по всем городам России", — заявил он на брифинге журналистам в понедельник.

По словам Миронова, «дети и родители так напуганы, что в ближайшее время вообще не захотят ни в какие торговые центры ходить, потому что не уверены в безопасности». «Это недопустимо», — подчеркнул лидер справороссов. При этом, считает он, все чиновники в Кемерове, отвечающие за безопасность, должны уйти в отставку. «Должна быть моральная ответственность, это будет правильное поведение», — уверен Миронов.

Лидер «Справедливой России» также выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре, предложив провести трехдневный национальный траур.

Возгорание на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошло 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.