Очевидцы рассказали подробности о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Очевидцы пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , в результате которого погибли десятки человек, делятся в социальных сетях и со СМИ подробностями трагедии.

Анна Заречнева, находившаяся во время начала пожара в кинотеатре, пишет в Instagram, что эвакуацию людей никто не организовал, а пожарная сигнализация не сработала.

Публикация от Анна Заречнева (@annazare4neva) 25 Мар 2018 в 7:14 PDT Еще один свидетель трагедии Дмитрий Хорошавцев в интервью KP.ru отмечает, что двери оказавшихся в эпицентре пожара кинозалов были заблокированы.

Другой очевидец происшествия Павел Андросов также отмечает отсутствие сигнала пожарной тревоги и бездействие персонала центра.

Еще один посетитель «Зимней вишни», которому удалось спастись, написал уже из больницы. Молодой человек отравился угарным газом.

Публикация от ▪Sanek 21 y. o▪ (@kalach96) 25 Мар 2018 в 11:00 PDT Дарья Ефремова рассказала в интервью телеканалу «360» о том, что после того, как в здании вспыхнул пожар, люди выбегали на улицу почти без одежды — в футболках.

Девушка отметила, что несмотря на стрессовую ситуацию, люди проявляли человечность и помогали друг-другу. Кто-то отдавал свою верхнюю одежду тем, кто в ней нуждался больше.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников комплекса. По последним данным, погибли более 60 человек. При пожаре погибли дети, приехавшие отмечать начало каникул.44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре. В сети появилось видео начала пожара. На кадрах записи видно, что огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате.