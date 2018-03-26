Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня» сняли с воздуха

Проведение поисково‐спасательной работы и последствия крупного возгорания в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, сняли коптеры. На кадрах видно, что страшный пожар охватил все основные помещения комплекса, в результате чего произошло обрушение кровли.

Службы приступили к проливке участков обрушения, разбору строительных конструкций и завалов. Более того, специалисты проводят дымоудаление. На место трагедии направлены дополнительные силы в составе аэромобильных группировок Новосибирской и Томской областей. С места трагедии вывозится строительный мусор.

По данным

пресс-службы

ГУ МЧС России по Кемеровской области , более 60 психологов ведомства и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку пострадавшим, близким погибших и пропавших без вести. Психологи работают в пункте временного размещения, который расположен вблизи места происшествия. Там находятся близкие погибших.

Как пишет сайт «Дни.ру», они сидят целыми группами, окутавшись в пледы. Психологи пытаются их разговорить, но безуспешно. Свидетели говорят, что только охранники ТЦ как будто специально делали все, чтобы жертв было больше, они перекрывали лестницы и не давали детям и взрослым спуститься вниз.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. Погибли 64 человека, 51 пострадал. Шесть числятся пропавшими без вести. По факту массовой гибели людей было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Полиция задержала четырех человек по делу о пожаре, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала «Зимнюю вишню», и арендатор помещения. Последняя плановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.