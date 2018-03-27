Как устроены противопожарные системы в крупных московских ТЦ

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По версии следствия, один из охранников при ЧП отключил пожарную сигнализацию.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальной информации СК, пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, а при получении сигнала о пожаре один из охранников выключил систему оповещения.

Корреспонденты РИА Новости отправились в крупные московские торговые центры с целью выяснить, в каком состоянии находится и как устроены их противопожарные системы.

ТЦ «Европейский»

Столичный торговый центр «Европейский» — один из самых больших в Москве. В феврале этого года его посетили больше 5 миллионов человек. Здание имеет 8 уровней и площадь в 180 тысяч квадратных метров. К противопожарной безопасности в ТЦ относятся весьма серьезно.

Как рассказал РИА Новости представитель администрации «Европейского», отвечающий за пожарную безопасность, эвакуационные лестницы проверяются 2-3 раза в неделю. В ходе этих проверок выясняется, не препятствует ли ничего проходу к пожарным выходам и в каком состоянии они находятся.

В обычном режиме двери эвакуационного выхода заперты на магнитный замок, однако как только поступает сигнал о пожаре, они автоматически открываются на каждом уровне. Всего в «Европейском» 11 пожарных выходов с обеих стороны здания, и все они ведут на улицу. В качестве примера представители администрации показали помещение, где находится пожарная лестница, попасть в которое можно через выход на четвертом этаже — там находится кинотеатр «Формула кино».

"Когда включается пожарная сигнализация, здесь включается подпор дыма, чтобы, в случае чего, дым не попадал сюда на лестницу. Он выдавливает его, чтобы лестница не задымлялась", — рассказал ответственный за безопасность «Европейского».

По всему торговому центру развешаны эвакуационные планы, везде есть элементы навигации, помогающие сориентировать посетителей в случае пожара. Также на потолках во всех помещениях есть датчики дыма, динамики системы оповещения, а возле пожарных кранов висит телефонная трубка, по которой можно связаться с пожарным постом.

ТЦ «Золотой Вавилон»

На первый взгляд, самым слабым местом в пожарной безопасности торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростокино является единственный выход: на первый этаж огромного торгового центра ведут всего один эскалатор (второй работает на подъем) и два неспешных лифта, рассчитанных на 13 человек каждый.

Такая система создает заторы даже в обычные дни. Однако на случай ЧП в торговом центре предусмотрено множество запасных выходов, помимо этого, несколько лестниц ведут на автостоянку.

Двери эвакуационных выходов обычно закрыты и пользуются ими только сотрудники с пропусками. Однако каждая оборудована экстренной кнопкой, благодаря которой можно в случае опасности открыть дверь. Предупреждающая надпись на каждой двери строго запрещает пользоваться кнопкой экстренного открывания двери без необходимости. Следует отметить, что в понедельник некоторые из эвакуационных дверей были открыты. Отдельная эвакуационная дверь расположена рядом с детским парком с батутами и каруселью.

Торговый центр оснащен также тревожными кнопками, с помощью которых можно подать сигнал о пожаре, и прямым телефоном для связи с диспетчером службы эксплуатации ТЦ в экстренных случаях.

На каждом шагу в специальных ящиках расположены огнетушители и пожарные рукава. В коридорах висят планы эвакуации и телефоны пожарных частей. Огнетушители также расположены в каждом магазине. Как пояснили РИА Новости сотрудники нескольких магазинов, они прошли пожарный инструктаж.

Проинструктированы на случай пожара и работники контактного зоопарка «Джунгли зовут», расположенном в «Золотом Вавилоне». «Регулярно проводится инструктаж, проходят проверки. Согласно инструкции, в случае ЧП спасаются все живые объекты», — пояснил корреспонденту РИА Новости один из сотрудников.

ТЦ «Охотный ряд»

В торговом комплексе " Охотный ряд" на Манежной площади — одном из первых торговых моллов, построенных в современной России , все выглядит довольно безопасно, несмотря на то, что три этажа комплекса находятся под землёй. В подземный комплекс можно спуститься прямо из одноименной станции метро. Кроме того, корреспондент РИА новости нашел ещё как минимум пять выходов на поверхность. Все они открыты, проходы к ним широкие, а на стенах достаточно много зелёных табличек «выход» с указанием направления.

На каждом этаже можно насчитать достаточно пожарных кранов, задекорированных решетками, на потолке в заметны многочисленные датчики дыма и рядом с ними квадратные люки, за которыми возможно скрывается автоматическая система тушения.

Один из охранников ТЦ рассказал, что все служебные входы и выходы во внутренние помещения на магнитном замке в случае пожарной тревоги автоматически разблокируются, примерно раз в полгода в нерабочее время в «Охотном ряду» проходят учения.

"Раз в полгода обязательно проходят учения, нам рассказывают как себя вести, я работаю здесь уже 5,5 лет, учения, ложные тревоги — это все бывает. Если поступает команда, начинается эвакуация", — рассказал охранник.

Максим, управляющий одного из магазинов одежды в «Охотном ряду» рассказал, что на площади магазина есть не меньше 10 огнетушителей, и срок годности каждого из них проверяется, как и сила напора.

"Мы ведём журналы по этим огнетушителям, а все продавцы при поступлении на работу получают исчерпывающую инструкцию по пожарной безопасности", — сказал он.

"В подсобных помещениях центра есть огромные коридоры, по ним можно весь комплекс обойти. Такие лабиринты, что по ним, кажется, можно дойти до Красной площади. Я работаю тут с перерывами уже 5 лет, мне есть с чем сравнить, я работал и в других торговых центрах Москвы — «Меге», «Метрополисе». Вообще могу сказать, что в Москве жестко к этому относятся — все строго с пожарной эвакуацией", — рассказал собеседник агентства.

"На моей памяти был случай, когда в одном из кафе на первом этаже поставили горячую выпечку слишком близко к потолку с тепловизором, и датчики сработали, после чего пожарная система затопила магазин, который был под этим кафе. То есть настолько все хорошо работает", — рассказал Максим.

Другие ТЦ В других московских торговых центрах ситуация с пожарной безопасностью оказалась в целом похожей на вышеописанные. Везде в приличном состоянии навигация, указатели, огнетушители и пожарные краны. Выходы — или совсем открыты, или открываются автоматически, когда срабатывает сигнализация. Нарушений, видимых стороннему наблюдателю, корреспонденты не нашли.

В ТЦ «Ереван плаза» продавщица одного из магазинов сообщила, что утром в понедельник администрация провела «усиленную проверку».

"У нас периодически проводят проверки, но вот усиленная сегодня была. Проверяли, как работаем, огнетушители есть ли", — рассказала она.

В торговом центре «Аэропорт» три основных выхода с автоматическими раздвижными дверями в случае пожара можно открыть вручную, нажав на две кнопки сверху.

"Я думаю, у нас усилят контроль. До этого усиливали и теперь ещё усилят. Я думаю, это хорошо, правильно", — рассказал охранник торгового центра агентству. Проверок магазинов и охраны в ТЦ в понедельник не было.

В ТЦ «Метрополис», по словам охранника, больше шести выходов. Запасные выходы есть на каждом этаже, они открыты. Как рассказал один из охранников, двери автоматические, но их также можно открыть вручную.

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