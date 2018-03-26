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Канделаки назвала причины трагедии в Кемерово
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Канделаки назвала причины трагедии в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки заявила, что повсеместная круговая порука и надежда на русский «авось» стали причинами трагедии в Кемерово.
Журналист и продюсер Тина Канделаки заявила, что россияне давно живут по принципу «авось», и этого надо бояться больше, чем санкций.
«Авось пронесет, авось не загорится, авось не сломается, авось сработает сигнализация и все будет хорошо. Это повсеместная круговая порука, замешенная на коррупции и непрофессионализме, и есть главная угроза для нашей страны», — написала Канделаки в Instagram.
Она заявила что россиян не надо пугать санкциями: пусть их боятся те, кому есть, что терять за пределами нашей страны. По ее словам, соотечественникам нужно бояться русского «авось», жертвами которого стали более 50 человек в Кемерово.
«Очевидно же, чтобы выжить и не стать жертвой очередного «авось», мобилизоваться надо самим, потому что помощи от непонимающих современного мира, скорости и масштаба развития любой катастрофы чиновников ждать не приходится», — подытожила Канделаки.
При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, пострадали еще 52 человека. Причиной называется неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог. Задержаны четыре человека, решается вопрос о задержании пятого, который, как сообщалось, является одним из сотрудников ЧОПа, который отключил оповещение о пожаре, когда началось возгорание.
В Кузбассе объявили пятидневный траур.
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