Глазами кемеровчан. Как горела «Зимняя Вишня»

25 марта Кемерово пережил страшную трагедию. В торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» произошле пожар, унесший жизни как минимум 64 человек, среди них много детей. Как кемеровчане пережили этот кошмар — в материале « АиФ в Кузбассе».

Родились в рубашке

Повезло тем, кто успел выйти на улицу. Очевидцы сообщают, что сложно было дышать внутри помещения уже в первые минуты после начала пожара.

…Это просто ужас… трудно описать то, что сегодня произошло … Обычный выходной день. Всей семьёй решили сходить в кино на #тихоокеанскийрубеж. Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в 1-м зале на 5-и ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающего из холла раздался крик: «Пожар!пожар!». Схватив Даниила за руку я быстро побежала с ним к выходу из зала. Дима шёл следом. Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?

Многие приехали в кафе, фитнес-центр, бассейн, и выходили, в чем есть: в халатах, шортах, купальниках.

У нас в Кемерово горе. Огромное горе. Два дня прохожие ходят будто в замедленной съемке. Нет семьи, у которой хоть знакомый, но был там в этот день. У меня два родственника находились в это время в спортзале. Двое мужчин взрослых, отец и сын. Отец вышел раньше и почти оделся. Сын был в спортзале. Начался пожар и резкое невероятное задымление едким дымом. Сын вылил на полотенце воду и укутал лицо, не видя выхода, лёг на пол. Отец побежал к нему, не мог найти. Решил, что не уйдёт один и тоже лёг на пол, крича имя… Всех из спортзала вывел местный работник, который открыл какой-то выход из фитнесцентра в общий коридор. Сын вышел в шортах. У него на парковке осталась машина. Их оставалось 3-4 штуки. Все остальные успели выехать. Отец не разрешил ему спасать машину. И слава богу. Они уехали на машине отца с уличной парковки. Пашка (сын) кашлял и чихал чёрным чем-то и кровью. Отвезли в больницу, прописали лекарства. Все они дома, в погромном стрессе… Я с мужем два раза ездила к месту трагедии. Не причисляю себя к зевакам, просто невозможно было сидеть дома. Это страшно было даже наблюдать с безопасного расстояния. И осень хотелось услышать крик спасателя— «живые!» Не было такого… ночью есть съемка, как одна за одной уезжали скорые с грузом 200… Утром ко мне в постель прибежали мои детки… больше никогда они не будут оставаться одни в игровых, никогда… Со старшим говорим, как себя вести при пожаре. Поехали с мужем на его работу, удостоверились в рабочем состоянии огнетушителей, их он закупил как надо и даже больше нормы. Надеюсь, люди погибли без страданий, просто отключились Давайте ценить каждый миг жизни, давайте каждый будет ответственным на своей работе, добр и внимателен к другим людям! #зимняявишня #пожарвкемерово #пожарвзимнейвишне #кемерово

Публикация от Акита-ину По Имени Шику (@akita_inu_shiku) 25 Мар 2018 в 11:29 PDT