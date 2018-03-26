Количество жертв пожара в «Зимней Вишне» увеличилось до 64 человек 

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Родственники пропавших при пожаре в ТЦ предъявили претензии властям

СМИ: на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли четверо детей

Число пострадавших на пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 15 человек