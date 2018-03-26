Ещё
Количество жертв пожара в «Зимней Вишне» увеличилось до 64 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Количество жертв пожара в «Зимней Вишне» увеличилось до 64 человек 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Стало известно окончательное количество жертв трагедии в кемеровском торговом центре.
Глава МЧС РФ Владимир пучков заявил, что при пожаре в «Зимней Вишне» погибли 64 человека. Об этом он сообщил «Вести-Кузбасс». Поисково-спасательная операция продолжается, сейчас разбирают завалы. Шесть тел до сих пор не подняты, точное количество детей среди жертв еще не установлено.
Следственный комитет просит всех потерпевших и очевидцев пожара сообщать следователям всё, что им известно о трагедии. Горожане могут звонить по телефонам: +7 (38-42) 36-99-83, +7 960 924-22-70, +7 909 517-00-98.
АиФ Кузбасс: последние новости
Родственники пропавших при пожаре в ТЦ предъявили претензии властям СМИ: на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли четверо детей Число пострадавших на пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 15 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов258
16 стран высылают российских дипломатов325
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно208
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди136
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение