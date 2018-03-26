Количество жертв пожара в «Зимней Вишне» увеличилось до 64 человек 

Стало известно окончательное количество жертв трагедии в кемеровском торговом центре.
Глава МЧС РФ Владимир пучков заявил, что при пожаре в «Зимней Вишне» погибли 64 человека. Об этом он сообщил «Вести-Кузбасс». Поисково-спасательная операция продолжается, сейчас разбирают завалы. Шесть тел до сих пор не подняты, точное количество детей среди жертв еще не установлено.
Следственный комитет просит всех потерпевших и очевидцев пожара сообщать следователям всё, что им известно о трагедии. Горожане могут звонить по телефонам: +7 (38-42) 36-99-83, +7 960 924-22-70, +7 909 517-00-98.