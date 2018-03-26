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«Видела, как дети прыгали из окон». Очевидец о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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«Видела, как дети прыгали из окон». Очевидец о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

РИА Новости 1 час назад
Кемеровчане и очевидцы пожара в ТЦ «Зимняя вишня» скорбят по жертвам трагедии. Горожане принесли к торговому центру цветы и мягкие игрушки, зажгли свечи. Очевидец Вита Вахитова рассказала, что видела, как дети прыгали из окон. По словам девушки, ее молодой человек, находившийся в ТЦ во время пожара, предпринимал попытки вытащить оставшихся в кинозале детей, но был дезинформирован сотрудниками «Зимней вишни», сообщившими, что детей там не осталось. Две местные жительницы рассказали, что из одной знакомой семьи удалось спастись только 11-летнему мальчику, который выпрыгнул из окна и получил сильные травмы, сейчас он находится в коматозном состоянии. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, его жертвами стали по меньшей мере 64 человека.
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