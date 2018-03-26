Филипп Киркоров и Анна Нетребко выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово 

Известные деятели культуры выражают соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает РИА «Новости».
"Страшное горе и чудовищная трагедия… Скорблю, соболезную родным и близким и молюсь. И верю, что виновные будут наказаны", — заявил в соцсетях певец Филипп Киркоров.
Свои соболезнования также выразили оперная певица Анна Нетребко, актер Игорь Верник, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный и др.
Ранее телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».