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Филипп Киркоров и Анна Нетребко выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
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Филипп Киркоров и Анна Нетребко выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известные деятели культуры выражают соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает РИА «Новости».
"Страшное горе и чудовищная трагедия… Скорблю, соболезную родным и близким и молюсь. И верю, что виновные будут наказаны", — заявил в соцсетях певец Филипп Киркоров.
Свои соболезнования также выразили оперная певица Анна Нетребко, актер Игорь Верник, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный и др.
Ранее телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».
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