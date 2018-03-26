Первые похороны жертв кемеровского пожара состоятся послезавтра

28 марта состоятся первые похороны погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Организационная работа уже проводится, сообщили местным СМИ в муниципальном предприятии «Спецбюро», которое занимается ритуальными услугами. Оплачены печальные церемонии будут из регионального бюджета.

Напомним, что власти области обещали выделить семьям по миллиону рублей за каждого погибшего. Аналогичное решение сегодня принято федеральным правительством.