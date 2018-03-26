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Первые похороны жертв кемеровского пожара состоятся послезавтра
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16 стран высылают российских дипломатов

Первые похороны жертв кемеровского пожара состоятся послезавтра 

Интересант 1 час назад
28 марта состоятся первые похороны погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Организационная работа уже проводится, сообщили местным СМИ в муниципальном предприятии «Спецбюро», которое занимается ритуальными услугами. Оплачены печальные церемонии будут из регионального бюджета.
Напомним, что власти области обещали выделить семьям по миллиону рублей за каждого погибшего. Аналогичное решение сегодня принято федеральным правительством.
Напомним, что с завтрашнего дня в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. По последним официально подтвержденным данным, при пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека.
Интересант: последние новости
СК РФ: Оповещение о пожаре в «Зимней вишне» отключил сотрудник ЧОП «Детей давили, там такая паника была…»: Очевидец рассказала, что охранники в торговом центре в Кемерово преградили детям путь к лестницам Число погибших в Кемерово достигло 37 человек. Спасатели продолжают осмотр помещений сгоревшего торгового центра
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