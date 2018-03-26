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В Краснодаре потушили пожар на стройплощадке ЖК «Аквамарин»
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В Краснодаре потушили пожар на стройплощадке ЖК «Аквамарин» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. ЧП произошло на стройплощадке жилищного комплекса «Аквамарин», расположенного на углу улиц Уральской и им. Стасова. Информация о возгорании поступила в экстренные службы города в 14:39.
На место происшествия выехали два пожарных расчета. В течение 10 минут огонь был локализован, в 15:05 пожар полностью ликвидировали. Огонь повредил 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как уточнили в ведомстве, причиной пожара стал загоревшийся мусор на стройплощадке. Информации о пострадавших нет.
В социальных сетях были опубликованы фотографии с места ЧП. На снимках каркас здания охвачен клубами дыма.
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 Ещё 2 источника 
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