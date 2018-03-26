В Краснодаре потушили пожар на стройплощадке ЖК «Аквамарин»

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. ЧП произошло на стройплощадке жилищного комплекса «Аквамарин», расположенного на углу улиц Уральской и им. Стасова. Информация о возгорании поступила в экстренные службы города в 14:39.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. В течение 10 минут огонь был локализован, в 15:05 пожар полностью ликвидировали. Огонь повредил 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, причиной пожара стал загоревшийся мусор на стройплощадке. Информации о пострадавших нет.

В социальных сетях были опубликованы фотографии с места ЧП. На снимках каркас здания охвачен клубами дыма.