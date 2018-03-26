К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России . Их насчитывается как минимум шесть.

Амана Тулеева. При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, согласно последним данным 64 человека, пострадали 52 человека. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Среди погибших девять детей, в том числе 11-летняя родственница Кемеровской области

По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека, в том числе «арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко . По некоторым данным, следователи задержали Надежду Судденок — генерального директора ТРК «Зимняя вишня».

На данный момент рассматривается несколько версий причин пожара. «Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник в службах технического надзора региона, которого цитирует «Интерфакс»

Представители администрации ТРЦ «Зимняя вишня» также не исключают поджог: «К нам приходят посидеть с пивом молодежные компании. Там очень разные ребята. Нельзя исключать, что кто-то из них просто покурил и бросил незатушенный окурок на пол и он загорелся, или был умышленно поджог, специально».

Кроме того, причиной могла стать детская шалость с огнем. «По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик в игровой комнате», — сообщили в экстренных службах.

Все предварительные версии говорят о серьезных нарушениях норм пожарной безопасности, которые допускались в ТРЦ. Об этом же говорят и свидетельства очевидцев и потерпевших. Подобные нарушения и ошибки стоили множества жизней и значительно затрудняли операцию по спасению людей и ликвидации пожара.

Что именно это могли быть за нарушения?

1. Пожарный надзор не осуществлялся

ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса. Последняя проверка МЧС ТРЦ «Зимняя вишня», как отмечают пользователи Twitter, ссылаясь на данные сайта «Контур Фокус», производилась в 2016 году, нарушений не выявлено.

«На данном объекте давно не проводились проверки соответствующими надзорными органами в связи с тем, что объект был включен в список малого и среднего предпринимательства, и получил каникулы по проверкам», — подтвердил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», бывший спасатель МЧС Александр Старостин . «В регионах это частая практика. Какое-то здание в результате реконструкции становится торговым комплексом, персонал собственника либо управляющей компании имеет незначительную штатную численность, и по формальному признаку они попадают в список малых и средних предпринимательств, имея при этом серьезные льготы и каникулы в плане проверок», — рассказал собеседник.

И в таких случаях все зависит от собственников подобных объектов, как они сами относятся к вопросу пожарной безопасности, добавил Старостин. Собственники же, по его словам, о вопросе пожарной безопасности не беспокоились, никакой аудит систем не проводили.

2. Противопожарные системы не сработали

Одна из пострадавших отметила, что «сигналку слышно не было». Это подтвердил и охранник ТРЦ: «Пожарка вообще не сработала. Воды не было, сигнализации не было. Недавно к нам приезжали, все проверяли. Я знаю, должны лифты отключиться. Но они работали, значит все сломалось. Все кричали и бежали. Тогда я пошел спасать детей. Я просто их хватал и таскал. Не знаю сколько. Десять пятнадцать, просто бегал, пока дышать было чем».

«Почему же пожарная сигнализация могла не сработать? Во-первых, она могла быть не в полной комплектации, какие-то элементы защиты отсутствовали. Во-вторых, просто могла не сработать так, как положено», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор МГСУ и АГПС МЧС России, доктор технических наук Владимир Ройтман. — Пожарная сигнализация срабатывает как пожарный извещатель, который реагирует не на пожар, а на начало возгорания в каком-то локальном месте. Далее она автоматически включает систему управления эвакуацией, противодымной защиты. Дым не должен был попадать на пути эвакуации. Этого категорически быть не должно было».

Причиной несрабатывания сигнализации мог стать человеческий фактор. Так, следственный комитет задержал «сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», передает сообщение официального представителя СК РФ Светланы Петренко ТАСС

Как сообщила «Лента.ру», тела двух погибших были найдены в лифтах, которые почему-то не отключились после возгорания. Согласно технике безопасности, пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено, так как может отключиться электричество, и кабина застрянет в шахте.

3. Эвакуация была организована плохо

Персонал торгового центра оказался абсолютно не готов к действиям в чрезвычайной ситуации. «Администратор в панике стояла и не знала, что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов остались его дети», — описывает одна пострадавшая Анна Заречнева. Ее муж Дмитрий решил вернуться на третий этаж за верхней одеждой, однако едкость дыма и его плотность были крайне высоки, а охранник, оказавшийся неподалеку, лишь развел руками на вопрос о противогазе, добавила она.

Пострадавшая также отметила, что эвакуация была организована плохо, в кинозалах «сеанс не прервали, свет в зале так и не включили». Сообщалось даже, что двери кинозалов порой запирались на ключ для борьбы с безбилетниками. Посетители и сотрудники торгового центра сначала вообще приняли эвакуацию за учебную тревогу.

«Проведение тренингов по противопожарной безопасности упирается в то, что персонал арендаторов меняется часто, персонал подрядных организаций, которые отвечают в целом за безопасность, также отличаются высокой текучкой. Зачастую они все формально проходят необходимые инструктажи по пожарной безопасности и контртеррору, и могут даже расписаться в соответствующих журналах, но уровень знаний по этим вопросам там будет около ноля», — подчеркнул Старостин.

Как сообщил «Mash», за систему пожарной безопасности в «Зимней Вишне» отвечал «повар Саша» — Александр Никитин , не имеющих никаких специальных навыков и знаний для работы с системами безопасности, повар по образованию.

Неграмотные действия персонала порой даже приносили вред, как отмечают. Так, мать одной из девочек, которая находилась в игровой ТРК «Зимняя вишня» в день трагедии, рассказала, что охранники не давали детям спускаться, перекрывая им проходы по лестницам и отправляя к другим лестницам. Очевидцы также рассказали, что молодые люди, пытавшиеся спасти детей, хотели зайти в кинотеатр, «но сотрудники „Зимней вишни“ сказали, что детей там нет», однако это оказалось неправдой.

4. Двери для эвакуации оказались заперты

Как сообщали пострадавшие, часть аварийных выходов, предназначенных для эвакуации, были просто заблокированы. В сети даже появилось видео, на котором мужчины пытаются выломать дверь, чтобы спастись от огня (на видео присутствует ненормативная лексика).

«Тот факт, что многие эвакуационные выходы были заперты, и их не могли открыть, является безобразием, прямым нарушением противопожарных требований и норм. Каждое помещение, здание должно иметь жестко нормированное число эксплуатационных выходов»,

— указал Ройтман.

Как подчеркнул Александр Старостин, системы входа-выхода оказались заблокированными в ходе эвакуации из-за того, что собственники ТРЦ не обеспечивали их работоспособность и должное функционирование. При этом, указал он, взломать такую дверь очень тяжело. Даже спасатели смогли часть противопожарных дверей вскрыть только с помощью пожарных бензорезов и гидравлического аварийно-спасательного инструмента. «Если бы вся эта система содержалась в надлежащем виде — таких проблем бы не возникло ни у простых людей, ни у пожарных», — пояснил эксперт.

5. Люди не умеют действовать при пожаре

Еще одной проблемой стало то, что сами пострадавшие абсолютно не понимали, как действовать в экстренной ситуации, началась паника и хаос. Толпа устраивала давку, ломилась через узкие двери, взрослые отталкивали и давили детей, отмечали очевидцы.

«Нам нужно менять менталитет нашего народа, потому как сама культура поведения в чрезвычайных ситуациях утрачена. Лет 30 назад основы безопасной жизнедеятельности серьезно преподавались в школах, сегодня этого нет. И люди получают подобные знания либо пойдя на какие-то специализированные курсы после того, как их «клюнул петух»; либо когда руководитель предприятия является ответственным человеком и, позаботившись о безопасности людей, отправляет сотрудников на спецкурсы или же проводит их внутри предприятия», — отметил Старостин.

Такую же точку зрения разделяет и Ройтман: «Проблема в низкой культуре безопасности на всех уровнях — начиная от проектировщиков, которые перепрофилируют здание, от экспулутанционщиков, которые эксплуатируют здание со сложной системой противопожарной защиты и владельцы, руководители бизнеса, кроме того — само население, которое должно знать азы безопасности».

6. Ошибки при перестройке здания

«Нужно также обратить внимание, что в здании «Зимней вишни» в Кемерово ранее располагались цеха под производство продукции кондитерской фабрики. Потом его перепрофилировали в торгово-развлекательный центр — в место, которое в силу массового пребывания людей обладает повышенной пожарной опасностью. Вероятно, при перепрофилировании не были учтены необходимые нормы пожарной безопасности», — рассказал Ройтман.

Эксперт рассказал, что такому объекту повышенной пожарной опасности, как ТРЦ необходимо иметь ряд продвинутых систем безопасности. «Например, для ограничения распространения пожара все зоны различного функционального назначения: спортивная, стоянок автомобилей, торговая — должны делиться на отдельные пожарные отсеки противопожарными стенами — мощными конструкциями с повышенным пределом огнестойкости. В каждом отсеке должна быть также автономная система обеспечения безопасности», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, в здании должен быть пожарный водопровод, в том числе от наружных питателей — это гидрант, наружная система водоснабжения, специальные колодцы, из которых пожарные могут взять воду для работы. «Но самое эффективное — это автоматическая система пожаротушения. Она тушит не пожар, а локальные очаги, когда пожара как такового нет», — указал Ройтман. Пока неизвестно, было ли такие системы в сгоревшем ТРЦ и находились ли они в исправном состоянии.