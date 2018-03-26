За пожар из-за скачка напряжения в сети жильцы отсудили 3,8 млн руб.

Алтайском крае суд взыскал с энергетиков за пожар, произошедший в частном доме из-за скачка напряжения, более 3,8 млн руб.

Семья из Барнаула на собственном земельном участке возвела одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков с мансардой из бруса. ОАО «Алтайэнергосбыт» был заключен с владелицей участка, на котором располагался дом, договор энергоснабжения бытового потребителя. В апреле 2015 года в доме произошел пожар. Пострадали стены, крыша, мансардный этаж, потолочные перекрытия, комнаты, бытовая техника и личные вещи.

В интересах жильцов общественная организация по защите прав потребителя подала в Октябрьский суд Барнаула иск о взыскании убытков и компенсации морального вреда с предприятия «Алтайэнергосбыт». Назначенная экспертиза показала, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара стало возгорание горючих материалов при аварийных режимах работы электрооборудования при перенапряжении в линии электропитания. Эксперт исключил возможность возникновения пожара от тлеющей сигареты, теплового, химического и микробиологического возгорания. Факты, указывающие на наличие неисправности внутридомовой проводки и энергопринимающих устройств в жилом доме, не обнаружены.

В итоге суд пришел к выводу, что пожар произошел из-за некачественного оказания организацией услуг по передаче электроэнергии и взыскал с ответчика в пользу клиентки 3 067 863,12 руб. в счет возмещения материального ущерба, 15 000 руб. в счет компенсации морального вреда и штраф в 770 715,78 руб. В пользу ее экс-супруга (семья уже после строительства дома расторгла брак) взыскана компенсация морального вреда в 15 000 руб. и штраф в размере 3 750 руб. Также было взыскано 774 465,78 руб. в пользу организации по защите прав потребителя.

Ответчик подал апелляционную жалобу, указав, что другой эксперт посчитал единственной причиной пожара «воспламенение горючих материалов от источников зажигания, возникших при аварийном режиме в бытовом холодильнике». Однако Алтайский краевой суд не нашел причин для пересмотра судебного решения.