В Краснодаре произошел пожар на стройке ЖК «Аквамарин»

Информация о пожаре поступила в оперативные службы сегодня, около половины третьего дня. Спустя шесть минут на место происшествии приехали пожарные. Выяснилось, что на стройке загорелся строительный мусор, сообщает «Югополис».

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 15:05 спасатели смогли полностью потушить пожар. Информации о пострадавших и погибших нет.