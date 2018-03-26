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В Краснодаре произошел пожар на стройке ЖК «Аквамарин»
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В Краснодаре произошел пожар на стройке ЖК «Аквамарин» 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информация о пожаре поступила в оперативные службы сегодня, около половины третьего дня. Спустя шесть минут на место происшествии приехали пожарные. Выяснилось, что на стройке загорелся строительный мусор, сообщает «Югополис».
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 15:05 спасатели смогли полностью потушить пожар. Информации о пострадавших и погибших нет.
«ФедералПресс» напоминает, что в социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено начало пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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