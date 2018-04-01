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Росгвардейцы вывели мужчину из горящего дома и спасли документы пенсионерки
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Росгвардейцы вывели мужчину из горящего дома и спасли документы пенсионерки 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове на ночном пожаре бойцы Росгвардии помогли сегодня эвакуировать людей и вынести их вещи. Пламя полыхнуло около 5 часов утра. Наряду вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Алексея Казакова и прапорщика Андрея Мягкова поступило сообщение, что горит частный двухэтажный дом на две семьи в Октябрьском поселке.
Они первыми прибыли на место, и вывели с лестницы веранды хозяина одной из квартир. Мужчина получил сильные ожоги. Затем они отвели дочеь и пожилую хозяйку второй квартиры на безопасное место. Она пояснила, что в доме остались ценные вещи и документы, и так как она проживает одна, их потеря будет для нее невосполнимой.
Росгвардейцы не побоялись вернуться в горящую квартиру, нашли и вынесли все ценные вещи и документы пожилой женщины. Затем отвели ее в дом к соседям, которые приютят пенсионерку до того, как будет восстановлено ее жилище.
По словам прапорщика Андрея Мягкова, вот уже 25 лет проходящему службу в составе группы задержания отдела вневедомственной охраны Октябрьского района Саратова, это не первый случай пасения людей на пожаре.
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