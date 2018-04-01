Росгвардейцы вывели мужчину из горящего дома и спасли документы пенсионерки

Саратове на ночном пожаре бойцы Росгвардии помогли сегодня эвакуировать людей и вынести их вещи. Пламя полыхнуло около 5 часов утра. Наряду вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Алексея Казакова и прапорщика Андрея Мягкова поступило сообщение, что горит частный двухэтажный дом на две семьи в Октябрьском поселке.

Они первыми прибыли на место, и вывели с лестницы веранды хозяина одной из квартир. Мужчина получил сильные ожоги. Затем они отвели дочеь и пожилую хозяйку второй квартиры на безопасное место. Она пояснила, что в доме остались ценные вещи и документы, и так как она проживает одна, их потеря будет для нее невосполнимой.

Росгвардейцы не побоялись вернуться в горящую квартиру, нашли и вынесли все ценные вещи и документы пожилой женщины. Затем отвели ее в дом к соседям, которые приютят пенсионерку до того, как будет восстановлено ее жилище.

По словам прапорщика Андрея Мягкова, вот уже 25 лет проходящему службу в составе группы задержания отдела вневедомственной охраны Октябрьского района Саратова, это не первый случай пасения людей на пожаре.