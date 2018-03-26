Столичные торговые центры проверяют на безопасность

В Торговых центрах Москвы проходят пожарные учения и дополнительные проверки по безопасности

В торговом центре «Авиапарк», расположенном в Хорошевском районе, жизнь протекает в привычном русле. В разгар рабочего дня людей в ТЦ заметно меньше чем обычно, однако люди продолжают посещать магазины, ходить в кинозалы и праздновать дни рождения в местных кафе. Единственное, что сразу отмечаешь, войдя в просторные коридоры — отсутствие фоновой музыки, отключенной по случаю траура. Гости ТЦ тоже не демонстрируют признаков тревоги.

— Честно говоря, даже в голову не приходила мысль о том, что здесь может произойти аналогичная с Кемерово трагедия. Тут же все датчиками увешано от пола до потолка, сразу всех выведут, если что, — поделился москвич Владимир Тимофеев

Уверены в безопасности посетителей и в администрации торгового центра. — У нас еженедельно проходят пожарные учения, раз в полгода устраиваем тренировочную эвакуацию. Все системы пожаротушения содержаться в идеальном порядке и регулярно проверяются, — сообщил представитель отдела по связям с общественностью ТЦ «Авиапарк».

В это время руководство торгового центра «АФИМОЛЛ Сити» приняло решение провести дополнительную проверку по безопасности. Об этом заявила операционный директор ТРЦ Алла Ногай. По ее словам, все арендаторы перед открытием проходят тщательную проверку по безопасности. — Иногда запланированное открытие даже переносится из-за того, что монтажные работы арендаторами выполнены с отклонением от проектной документации в нарушение норм пожарной безопасности, — отметила Алла Ногай. — Я знаю, что наша жесткая позиция в вопросах технической и противопожарной безопасности не всем нравится, у нас даже возникают конфликтные моменты с арендотарами, но мы осознаем свою ответственность прежде всего перед посетителями торгового центра и делаем все, чтобы их пребывание у нас было комфортным и защищенным от нелепых случайностей. В пресс-службе торгового центра добавили, что плановые проверки здесь проходят раз в квартал. Они касаются систем противопожарной безопасности, технических систем, общественных зон и маршрутов эвакуации.

Также в ТРЦ «Европейский» проводят дополнительный инструктаж. Дополнительные меры противопожарной безопасности предпринимаются в Торгово-развлекательном центре «Европейский» после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявили в пресс-службе столичного ТРЦ. — Мы глубоко сопереживаем и искренне сочувствуем всем, кто потерял своих близких во время трагедии в Кемерово. В ТРЦ «Европейский» всегда уделяется повышенное внимание вопросам безопасности, в том числе — противопожарной. Регулярно — 1 раз в месяц — проводятся комплексные проверки системы противопожарной защиты здания: противопожарной сигнализации, оповещения людей, автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, а также внутреннего противопожарного водопровода. В данный момент проводится дополнительный инструктаж всех арендаторов на предмет соблюдения правил и норм противопожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Белоусов , директор научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности, эксперт по пожарной безопасности:

— Эвакуационные выходы должны быть открыты либо иметь легко отпираемые запоры. В настоящее время в большинстве торговых центров выходы снабжаются так называемой функцией «Антипаника». На двери есть горизонтальная рукоятка, на нее нажимаешь, и выход открывается. С внешней стороны его открыть нельзя, поэтому зайти никто не сможет. Изнутри он легко открывается. Собственник объекта должен обеспечивать доступность эвакуационных выходов, т.е. они должны были быть открыты в «Зимней вишне».

По идее сегодня не все торговые центры могут оснащаться автоматическим пожаротушением, но сигнализация и оповещение у них должны быть. Если собственник ее содержит в исправном состоянии, то она должна была сработать на задымление однозначно, должны были включиться оповещатели. Персонал должен был быть оповещен, должны были включить свет, а двери открыть. В данном случае есть вопросы по исправности системы оповещения на объекте.

Не так давно в Подмосковье сгорел торговый центр «Синдика». Единственное, там не было кинотеатров. Жертва, по моему, не было вообще, потому что сработало оповещение, люди вышли.

НАПОМНИМ

Возгорание произошло 25 марта около двух часов дня в одном из крупнейших в Кемерово торговых центров «Зимняя вишня». Сначала сообщалось о гибели трех детей и женщины, а также 10 пострадавших. Затем площадь пожара в торговом центре возросла до 1,5 тысячи квадратных метров.

Тогда из горящего здания были спасены 20 человек и эвакуированы 100 посетителей и сотрудников комплекса. К 18:00 погибших было уже пять человек, а за медицинской помощью обратились 32 человека. Работа спасателей осложнялась тем, что в двух залах кинотеатра, расположенного в комплексе, обрушился потолок. По факту пожара было возбуждено уголовное дело, которое передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России . В Кемерово была направлена следственная группа из Москвы.

Число людей, погибших при пожаре, возросло до 64 человек. На процедуру опознания доставлены 19 тел, для опознания всех погибших понадобится провести генетическую экспертизу.

Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков , пожарные и спасатели работают в сложнейших условиях, сохраняется угроза обрушения конструкций, тление перешло в активную фазу.

В Кемерово объявлен трехдневный траур.

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