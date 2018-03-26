СК: при тушении пожара в доме под Воронежем обнаружили тела двух парней

В обстоятельствах пожара в Борисоглебске , при котором погибли двое парней, разбираются следователи.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Свободы в ночь с 25 на 26 марта. По предварительным данным, огонь увидели соседи, которые вызвали пожарных. При тушении огня спасатели обнаружили тела двух парней в возрасте 18 и 25 лет. 23-летнему хозяину дома удалось выбраться из горящего здания, он получил ожоги лица и рук.

Местные жители утверждают, что в тот день в доме собралась компания молодых людей, которые распивали спиртное. Предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

«Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев и соседей. В рамках доследственной проверки назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара», — сообщили в ведомстве.